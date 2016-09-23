Скачать книгу с нашими пикап историями

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5 (0 голосов) Пикап - Для начинающих пикаперов Уроки пикапа для начинающих

Как же иногда хочется чтобы тебя заметили и не абы кто, а красивая девушка идущая впереди по улице. Не просто заметила, как ты упал в лужу при виде ее, а обратила на тебя внимание, может даже подарила улыбку.



Есть несколько хороших способов привлечь к себе внимание симпатичной девушки и заставить её поговорить, пусть и не долго.



Страх нужно преодолеть.

Получить желаемое внимание не сложно, а вот не растеряться от достигнутого успеха намного сложнее. Довольно часто в ситуации, когда ты подошел познакомиться, а девушка с удовольствием согласилась, наступает момент, когда ты забываешь зачем подошел. Даже самый хорошо спланированный план может дать осечку и чтобы не стоять краснея и заикаясь нужно перестать бояться. Всегда оставайся самим собой, не нужно корчить из себя супермена, веди себя, как всегда, если этой девушки ты понравился то твои нелепые шутки ее не отпугнут.



Не переставай шутить.

Самый старый и самый надежный способ завести разговор с незнакомкой, особенно в таком месте, как клуб или во время корпоратива. Все слегка пьяненькие, пара простых шуток могут легко завязать интересный разговор. За время которого, можно познакомиться и пригласить девушку на свидание. Важно, шутки должны быть максимально нейтральными, пошлые и аморальные анекдоты лучше не использовать. Читать полностью >>

С чего начинать планирование времени

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5 (2 голосов) Развитие личности - Личностный рост Любой человек может пожаловаться, что ему постоянно не хватает времени на те или иные дела – пойти в спортзал или заняться изучением второго иностранного языка. Но те, кому на все это времени хватает, несмотря на не меньшую загруженность на работе или в семье, встречаются, а значит – это вполне реально.



В первую очередь необходимо попытаться составить расписание на ближайшую неделю, включив в него те свои постоянные дела, которые действительно необходимо сделать. После – оценить, сколько реально у вас остается свободного времени. Учтите, что простое составление плана поможет мало, необходимо ему в дальнейшем неукоснительно следовать.



Теперь – самое важное. Чаще всего люди, даже твердо решив что-либо, откладывают выполнение этого «на завтра» (или «на понедельник», или на «следующий месяц»), но в результате так и не сделают запланированного. Поэтому приступайте к жизни по составленному плану сразу, без каких-либо оговорок. Пройдет совсем немного времени и вы привыкнете к тому расписанию, которое составили для себя сами, и будете удивляться, как же раньше не получалось сэкономить время, которое было так нужно. Читать полностью >>

Вытеснение

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5 (1 голос) Психология - Статьи по психологии Человек в течение жизни сталкивается с проблемами, тяжелыми переживаниями, тревогами и беспокойствами. Для сохранения внутреннего баланса, способности адекватно существовать в реальности помогают защитные механизмы. Данные психологические феномены «ограждают» человека от неразрешимых или неприемлемых для осознания импульсов, страхов, фантазий.



Различают примитивные и зрелые (вторичные) механизмы защит. Первые формируются в раннем детском возрасте. Представляют адаптивные особенности. Вторичные защиты развиваются позднее. Они свойственны личностям, достигнувшим переживания целостности, перманентности собственного «Я».



Одной из базовых зрелых защит является феномен вытеснение или репрессии. Его проявление заключается в игнорировании, забывании, окрашенных мотивацией. Нечто, способное вызвать непреодолимую тревогу, страх выводится за пределы сознавания, изолируется на безопасном расстоянии.



Не каждый недостаток, связанный с вспоминанием, сосредоточением вызван репрессией. Только те переживания, которые обладают сверхсильным влиянием на процессы осознания, способные вызвать невыносимые эмоции, закладывают фундамент для действия данного механизма. Читать полностью >>

Как преодолеть непонимание в семье

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5 (3 голосов) Пикап - Отношения Статистика разводов, увы, не утешительна. Чуть больше половины браков распадается, причем по большей части на первых годах совместной жизни.

Выйти замуж мечтает каждая девушка, создать крепкую семью хочет каждый мужчина. Но на пути к счастью имеется много «подводных камней».



• Зачастую недостаточная материальная обеспеченность. Когда приходится на всем экономить. Это значительно подрывает отношения.



• Измены (легкомыслие одного из супругов - частый повод разводов).



• Условия совместного быта. Многие молодые живут с родителями. Это серьезный камень преткновения. Невестка или зять по-другому воспитаны и не могут лояльно относиться к предписаниям взрослых. А со стороны родителей – нежелание признавать в молодых другую семью. Куда не нужно влезать со своим советами и уставом.



• Невозможность завести ребенка. В последние годы, к сожалению, увеличилось количество бездетных семей в России(15-20%). Плохая экология, вредные продукты питания, безмерное употребление спиртным и курение способствуют увеличению числа бесплодных.



И еще множество факторов влияют на личную жизнь людей. Низкооплачиваемая, изнурительная, неудовлетворяющая работа. Множество соблазнов, окружающих нас (гаджеты, блеск витрин магазинов, хорошее авто, комфортный отдых), толкают на криминал или приобретение большого количества кредитов, что в корне разрушает совместный быт и отношения. Читать полностью >>

Девушка на первом свидании

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5 (1 голос) Пикап - Для девушек Каждая девушка, готовясь к первому свиданию, тщательно подбирает себе нижнее белье. Хотя с уверенностью никто не скажет, что она собирается на первом свидании заниматься любовью. Тогда почему же она настолько трепетно относится к интимному туалету? Все дело в том, что она готова отказаться от всех даже самых устойчивых принципов, если получит взамен что-то потрясающее и необыкновенное. И при подготовке к первой встречи она думает «а вдруг», но это совершенно не означает о ее моральной распущенности.



Вопрос «можно ли при первом свидании спать с мужчиной?» довольно давно обсуждается на женских посиделках. Большинство женщин говорят «нет». И только немногие говорят «может быть» или «смотря с кем». Более категоричны в своих выводах мужчины, они утверждают, что постель это самое лучше место, чтобы узнать что-либо о человеке и отношении к нему.



Правда заключена в обоих высказываниях, но ведь девушка и не собирается полгода томить мужчину. Возможен секс на втором свидании. Однако большинство задается вопросом, а состоится ли оно вообще, если при первой встрече не будет секса. Статистика говорит, что у половины девушек после их отказа в сексе на первой встрече, вторая все равно состоялось. А у другой половины – первое свидание было и последним. Мужчины приводят такие же сведения.

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Как завоевать доверие мужчины

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5 (3 голосов) Пикап - Для девушек Еще с раннего детства мы знаем слово ревность и знаем, что оно несет в отношениях. Мужчина, считают многие, должен завоевать женщину, расположить к себе близко и на долгие, долгие годы. А окончательный выбор должна сделать женщина.



Доверие на самом деле не так легко завоевать. Не так-то просто. И даже обладательницу души, ума и красивого тела, мужчина может подпустить лишь на определенные метры. А вот насколько это близко будет зависеть все от женщины.



Что делать, чтобы завоевать доверие мужчины



Поговорим о личном времени. У каждого человека есть свое личное время, работа, интересы и многое другое. И в такие моменты любая женщина, которая хочет завоевать доверие своего мужчины должна ценить его интересы, прежде всего его личное время.



Если хотите выяснить отношения, то лучше всего подобрать подходящее время, а не тогда когда днем у него важные дела. Не вовремя поднятый вопрос будет для него только раздражением, и забитый своими делами, все равно вас не услышит. Говорить нужно четко и конкретно, ему легче будет вас понять.



Не забивайте себе голову вопросами, о чем думает мужчина. Не терзайте его своими подозрениями и глупыми упреками. Лишний раз просто поинтересуйтесь, как проходят его дела.



Меньше предъявляйте претензии к нему. Читать полностью >>

Мужское поведение глазами женщины

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5 (7 голосов) Пикап - Отношения Я задумалась над мужскими действиями, которые говорят больше слов. Перебрав несколько поступков, не требующие разъяснений или объяснений, я поняла : наверное золотым правилом мужского поведения является то, что при желании найдется и время, и возможность.



Среди женщин существует такая поговорка: « Если вам не хочется накормить вашего мужа, значит, это не ваш человек ». Думаю, что мужская сторона этого высказывания звучать так : «Если вам не хочется доказать любовь к женщине действиями, значит, это не ваша жена ».



Мужские поступки, большие и малые Как говорят в одном фильме : « Мужчина не звонит не потому, что забыл или занят, а потому что не хочет». Так, это обидно признавать женщинам, лично я очень долгий период просто отказывалась понимать значение этого выражения.



Женщины же такие, что найдут собственно — что логично, объяснения чем-либо, чтобы не видеть очевидного. А у мужчин все просто: не хочу и не звоню. Итак, вместо того, чтобы придумывать какие-то непревзойденные слова, просто позвоните или придите, и это будет более значимо, это заставит вашу избранницу улыбаться в течение дня.



Из этого следует еще один вывод, весомее слова, поступок.

Мужчина, которому не безразлично, захочет сделать свою девушку счастливой. он будет уделять внимание, делать комплименты, попытается сделать все, чего желает его избранница. А здесь уже надо смотреть на ситуацию — кому-то из девушек надо миллион роз, другой — чтобы любимый просто был рядом после рабочего дня.



А вечером возможно захочется поговорить… И тут я вспомнила слова знакомого о разговорах между мужем и женщиной. Я ему как-то призналась, что чувствую барьер в общении с противоположным полом из-за того, что боюсь показаться неосведомленной в каком-то вопросе. А знакомый мне объяснил : «Если парень заинтересован в общении с тобой и в конце концов ему интересно, не бойся признаться, что чего-то не знаешь, он расскажет и объяснит. А если ему и так с тобой неинтересно, то длинных бесед не получится ».

Женщинам, пожалуй, не стоит слишком буквально воспринимать эти слова,

чтобы назвать каждого воспитанного парня потенциальным кавалером, но что-то в этом есть. Читать полностью >>

Как стать сексуальной женщиной

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5 (4 голосов) Пикап - Для девушек Многие полагают, что для того, чтобы быть сексуальной нужно ею родиться, это совершенно не верно. Вот 5 советов, которые помогут вам стать сексуальней.



Совет №1. Замедлитесь.



Самое простое, что вы можете сделать прямо сейчас, чтобы увеличить свою сексуальность – это замедлиться. Конечно же, речь идет о ваших движениях и словах и никак не про мысли. Несмотря на простоту, этот способ поможет вам значительно увеличить вашу сексуальную привлекательность. Быстро и беспорядочно размахивая руками, вы можете выиграть спор, но это никак не придаст вам сексуальности. То же самое касается и разговора. Замедление всего на 10 % скорости ваших движений и речи дает потрясающий результат в стремлении стать сексуальнее. Кстати этот метод работает и тогда, когда вы занимаетесь сексом .



Очень важное замечание:



Многие девушки могут подумать, что нужно как можно медленнее двигаться и говорить. Это в корне неверно! Замедление должно быть еле заметное, порядка 10 % от вашего привычного ритма. Ни в коем случае не переусердствуйте, иначе будете выглядеть как человек с отклонениями.



Совет №2. Установите зрительный контакт.



Если вы хотите стать привлекательней для мужчины – установите с ним зрительный контакт. Это простой и в то же самое время сильный способ повысить свою привлекательность в глазах мужчин. Нужно учесть, что, как и в случае с замедлением, нельзя переусердствовать. Не нужно долго и пристально смотреть в глаза мужчине. Достаточно лишь ненадолго зафиксировать зрительный контакт. Как правило, этого бывает достаточно, чтобы сердце мужчины забилось быстрее.

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5 секретов жизни без стресса

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5 (7 голосов) Психология - Статьи по психологии Секрет №1. Делайте перерывы для отдыха.



Стресс заставляет нас терять энергию на ненужное напряжение мышц. К сожалению, когда мы испытываем напряжение, в первую очередь мы напрягаем наши мышцы. Это может проявляться в виде сжатых челюстей или поднятых плечей. В течение дня найдите время для того, чтобы расслабить напряженные мышцы. Сначала на это потребуется дополнительное усилие, но в скором времени это войдет в привычку, и вам не нужно будет выделять много времени на расслабление.





Секрет №2. Ограничьте потребление кофеина.



Излишнее стимулирование нервной системы с помощью кофеина может сделать нас раздражительными и возбужденными. Обычному человеку рекомендуется выпивать не более 3 чашек кофе в день с минимальным двухчасовым перерывом между ними. Однако есть люди, которые уже после одной чашки становятся чрезвычайно возбужденными и следовательно живут в постоянном стрессе. Каждому необходимо самостоятельно регулировать и контролировать потребление кофеина. Необходимо помнить, что такие напитки как чай и кола тоже содержат кофеин. Лучше выпить свежей воды без газа. Это будет намного полезней, чем кофеинсодержащие напитки.



Секрет №3. Делайте физические упражнения.



Тренировки являются действенным методом для улучшения настроения и жизни без стресса. Они снимают напряжение, а химические процессы, происходящие в организме человека при физических нагрузках, позволяют наполнить клетки полезными веществами. Аэробные упражнения, при которых сердце получает дополнительную нагрузку, являются особенно эффективными для снижения напряжения. Достаточно трех занятий по тридцать минут в неделю. Этого хватит, чтобы снизить напряжение, не вызывая истощения организма и дальнейшего перенапряжения из-за растраты энергии. Однако любое физическое упражнение, сделанное хотя бы один раз в неделю, будет чрезвычайно полезным! Читать полностью >>